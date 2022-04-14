"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции Delta Air Lines для долгосрочных инвестиций

Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют покупать акции Delta Air Lines для долгосрочных инвестиций с прогнозной стоимостью на уровне $49 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

13 апреля отчет за первый квартал 2022 финансового года представила компания Delta Air Lines - один из ведущих авиаперевозчиков США. Выручка эмитента за рассматриваемый период составила $8,161 млрд (без учета поступлений от продажи топлива), что примерно соответствует общерыночным ожиданиям, отмечают эксперты. Скорректированный убыток на акцию в размере $1,23 оказался чуть меньше консенсус-прогноза.

"Согласно обновленному "гайденсу" компании, ожидается увеличение пропускной способности относительно завершившегося квартала почти на 15%, если учитывать, что прогноз базируется на метриках 2019 года Выручка при этом может приблизиться к допандемийному уровню. Мы ожидаем дальнейшего улучшения операционных показателей эмитента, что позволит двигаться к уровню безубыточности, поскольку спрос на авиаперелеты растет: второй квартал в преддверии сезона отпусков является исторически достаточно сильным", - указывают аналитики инвесткомпании.

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