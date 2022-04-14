Возможно снижение ставки ЦБР на 1-2 п.п. на заседании 29 апреля 2022г - Инвестбанк Синара

Возможно снижение ключевой ставки Банка России на 1-2 п.п. по итогам заседания регулятора 29 апреля 2022 года, сообщается в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"Если судить по среднесуточным показателям за период 1-8 апреля, то за весь месяц инфляция может составить 3,0%. Это ознаменовало бы резкое замедление с мартовских 7,6%. Годовой показатель к концу апреля может достигнуть 19-20%. Наблюдающаяся сейчас динамика может свидетельствовать об ослаблении потребительского спроса после его скачкообразного роста в конце февраля. Замедление роста ИПЦ также обусловлено укреплением рубля и изменением методики расчета индекса - Росстат исключил из базы расчета подверженные высокой волатильности услуги зарубежного туризма (путевки в Турцию) и меняет порядок фиксации цен на импортные товары в случае их отсутствия. В целом замедление инфляции продолжается, и мы предполагаем, что на заседании совета директоров 29 апреля Банк России понизит ключевую ставку на 1-2 п.п." - указывает эксперт Сергей Коныгин.

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