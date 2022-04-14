Вероятна консолидация цены нефти около $110/барр. на торгах в четверг - Sber CIB

Котировки нефти марки Brent, вероятно, будут консолидироваться около уровня в $110 за баррель на торгах в четверг, полагают аналитики Sber CIB.

Курс рубля в ближайшие дни может остаться в районе 79-80 руб./$1, где, по всей видимости, спрос и предложение валюты остаются сбалансированными, отмечают в инвестбанке.

Участники рынка ОФЗ в четверг, скорее всего, продолжат закладывать в котировки понижение ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ РФ 29 апреля, указывают эксперты Sber CIB.

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