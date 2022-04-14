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14 апреля 2022 года 10:06
Вероятна консолидация цены нефти около $110/барр. на торгах в четверг - Sber CIB
Котировки нефти марки Brent, вероятно, будут консолидироваться около уровня в $110 за баррель на торгах в четверг, полагают аналитики Sber CIB. Курс рубля в ближайшие дни может остаться в районе 79-80 руб./$1, где, по всей видимости, спрос и предложение валюты остаются сбалансированными, отмечают в инвестбанке. Участники рынка ОФЗ в четверг, скорее всего, продолжат закладывать в котировки понижение ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ РФ 29 апреля, указывают эксперты Sber CIB. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
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