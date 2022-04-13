Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 14 апреля в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- заседание ЕЦБ (14:45 МСК) и пресс-конференция регулятора (15:30 МСК);

- розничные продажи США в марте (15:30 МСК);

- недельное число обращений за пособиями по безработице в США (15:30 МСК);

- предварительный индекс потребительских настроений и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за апрель (17:00 МСК);

- выступления представителей ФРС (в течение дня);

- квартальные результаты Wells Fargo, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, U.S. Bancorp.

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