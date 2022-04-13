Слабые результаты "Эталона" не окажут ощутимого влияния на динамику котировок его акций - Sber CIB

Слабые результаты "Эталона" не окажут ощутимого влияния на динамику котировок его акций, полагают аналитики Sber CIB.

Группа "Эталон" 12 апреля отчиталась об МСФО за 2021г: выручка девелопера выросла на 10,8% по сравнению с 2020г - до 87,1 млрд руб., EBITDA увеличилась на 28,3% - до 21,1 млрд руб., чистая прибыль - на 11,3%, до 6,5 млрд руб. Темпы роста оказались ниже, чем ожидали аналитики Sber CIB, а финансовые показатели были слабее прогнозов из-за более низкой выручки от девелопмента жилой недвижимости во втором полугодии.

"Снижение продаж привело к тому, что выручка, а также EBITDA и чистая прибыль компании во второй половине года уменьшились соответственно на 1%, 17% и 28%. Впрочем, в текущей ситуации слабые результаты не окажут существенного влияния на котировки компании", - отмечается в комментарии.

Вместе с тем "Эталону" удалось улучшить ликвидную позицию, коэффициент "чистый долг/EBITDA" на конец 2021г снизился до минус 1,0 против плюс 0,1 в конце 2020г, обращают внимание эксперты инвестбанка.

"Хорошие балансовые показатели - одна из сильных сторон компании при текущих рыночных условиях, однако низкая долговая нагрузка не стала неожиданностью для инвесторов, так как эта информация была раскрыта ещё в феврале", - указывают аналитики Sber CIB.

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