Вероятный диапазон для котировок нефти на ближайший месяц - $95-110/барр. - "Финам"

Вероятный диапазон для котировок нефти на ближайший месяц составляет $95-110 за баррель Brent, полагает аналитик "Финама" Александр Потавин.

Эксперт обращает внимание на прогноз МЭА о том, что добыча нефти в РФ в апреле может упасть на 1,5 млн барр/сутки, в мае - на 3 млн. Совокупные недопоставки нефти из России сейчас оцениваются в 1,2-3,0 млн барр./сутки. Но, как считает Потавин, ничего ужасного при этом с ценами на нефть не происходит: 13 апреля котировки Brent находятся в районе $104/барр.

"Интересно, что, по оценке агентства Bloomberg, в первую неделю апреля российский нефтяной экспорт по морю вырос до максимума с начала года и почти достиг 4 млн барр./сутки, - указывает аналитик инвесткомпании. - Агентство отмечает, что восстановление экспорта после мартовского снижения длится вторую неделю подряд. Наибольший недельный прирост наблюдается за счет поставок через порты в Черном море. В структуре продаж все больше покупателей из Азии, а также грузов без конкретного места назначения".

Потавин напоминает для сравнения, что в 2021г РФ экспортировала 230 млн т нефти (около 4,6 млн барр./сутки), а среднесуточная добыча России в 2021г составила 10,52 млн барр. Поэтому эксперт считает, что пока нет смысла обсуждать сценарий того, что вся российская нефть окажется невостребованной.

"Пока спецоперация на Украине продолжается, нефть будет иметь геополитическую премию, а подписание мирного договора может немного опустить цены. По этой причине диапазон $95-110/барр. для нефти Brent на ближайший месяц будет вполне приемлем", - резюмирует стратег "Финама".

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