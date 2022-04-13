Индекс Мосбиржи, вероятно, пока продолжит торги в диапазоне 2500-2600п - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, пока продолжит торговаться в диапазоне 2500-2600 пунктов ввиду отсутствия явных стимулов к росту в текущий момент, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

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