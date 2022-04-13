"Финам" сохраняет рекомендацию "держать" для акций AbbVie с прогнозной стоимостью $183,4 за штуку на конец декабря 2022 года, что предполагает потенциал роста 9,6% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Акции американской фармацевтической компании AbbVie за последний год принесли доходность в размере 54,5% и более чем оправдали наши ожидания. Мы считаем, что компания остается достойным вложением для сохранения в портфелях на остаток года в целях диверсификации и получения хороших дивидендов. Стратегия эмитента по достижению максимально долгой патентной защиты позволяет сохранять выручку от стареющего ключевого препарата, а также компании удалось получить ряд одобрений от FDA в отношении новых наименований с начала года. Многие положительные новости уже заложены в цену акций AbbVie, и у инструмента остается лишь небольшой потенциал укрепления в среднесрочной перспективе", - отмечает ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

AbbVie - американская биофармацевтическая компания, появившаяся в результате разделения Abbott Laboratories на две публично торгуемые компании с 2013 года. AbbVie разрабатывает и выпускает препараты по широкому спектру направлений медицины: иммунология, гастроэнтерология, онкология, вирусология, неврология и др.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.