Инвесторам стоит обратить внимание на акции Qualcomm, AT&T, FedEx, Газпром, Polymetal и Интер РАО - BCS Express

Инвесторам стоит обратить внимание на акции Qualcomm Inc., AT&T Inc., FedEx Corp., "Газпром", Polymetal и "Интер РАО", вложения в которые относительно безопасны, полагает эксперт BCS Express Валерий Емельянов.

"Расчет safety margin - это прием, который позволяет инвестировать в акции с минимальным риском. Он основан на выборе компаний, которые сильно недооценены рынком. Недооценку измеряют относительно средних мультипликаторов по отрасли и мнений других инвесторов. На сегодняшнем рынке, как и всегда, очень мало акций, про которые можно уверенно сказать, что им некуда падать и, соответственно, вложения в них относительно безопасны. Примеры из США: Qualcomm, AT&T и FedEx. Консенсус по ним дает от 40% до 60% потенциального роста. В России оценка компаний осложнена из-за эффекта санкций. Если отталкиваться от самых базовых критериев (стоимость/баланс и размер дивиденда), то стоит назвать прежде всего "Газпром" и Polymetal: обе дешевле своих отраслей. Из несырьевых бумаг можно обратить внимание на вдвое недооцененную "Интер РАО", - пишет Емельянов в обзоре.

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