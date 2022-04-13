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13 апреля 2022 года 15:47
Наиболее вероятно снижение цены акций BlackRock к $671 на горизонте 2-3К22 - BCS Express
Наиболее вероятно снижение котировок акций BlackRock к уровню $671 за штуку на горизонте второго и третьего кварталов 2022 года, считает эксперт BCS Express Евгений Калянов. "После выхода сильной отчетности за первый квартал 2022 года акции BlackRock привлекают внимание инвесторов, но со следующего квартала Wall-Street ожидает снижения темпов роста финансовых показателей эмитента. В сопоставлении с аналогичным периодом прошлого года в ближайшие два квартала ожидается, что выручка будет расти в пределах 4%, а прибыль на акцию продемонстрирует отрицательный рост. В условиях ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, оказывающей давление на рынок акций, такие результаты не привлекательны для инвестиций. На протяжении следующих двух кварталов с большей долей вероятности стоит ожидать движения акций к уровню поддержки на $671, после пробития которого открывается путь к следующей поддержке на $605", - указывает аналитик инвестиционной компании в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-BLACKROCK-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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