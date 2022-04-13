S&P 500 проведет торги среды, скорее всего, в диапазоне 4370-4420п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в среду торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4370-4420 пунктов, полагают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 продолжает корректироваться ниже уровня 200-дневной скользящей средней. MACD по-прежнему указывает на развитие тенденции к падению, RSI находится на нейтральном уровне, не давая преимущества "быкам" или "медведям", - отмечают эксперты в комментарии.

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