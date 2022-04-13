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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Навес валютного предложения по-прежнему мешает дальнейшему укреплению рубля - "Открытие Инвестиции"
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13 апреля 2022 года 14:43

Навес валютного предложения по-прежнему мешает дальнейшему укреплению рубля - "Открытие Инвестиции"

Навес валютного предложения по-прежнему мешает дальнейшему укреплению рубля, говорится в комментарии начальника отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперта "Открытие Research" Михаила Шульгина.

"Утром в среду доллар укреплялся к рублю на 14 копеек, до 79,83 руб./$1, при этом евро слабел на 11 копеек, до 86,14 руб./EUR1. Российский экспорт продолжает определять динамику рубля. Курсу USD/RUB выше 80 руб./$1 по-прежнему мешает укрепиться навес валютного предложения", - указывает эксперт.

Шульгин обращает внимание на то, что крупные российские экспортёры столкнулись с проблемами при обязательной продаже 80% выручки. "По сути, на рынке отсутствует спрос на такие объёмы валюты, - подчеркивает аналитик. - На прошлой неделе компании продавали, в лучшем случае, половину от требуемого объёма в день. Плюс к этому валюту продают банки, оказавшиеся под внешними ограничениями. Таким образом, ситуация отражает реальную картину валютного курса. Без роста импорта и валютных интервенций Минфина рубль склонен к укреплению, хотя мы ожидаем увеличение импорта с конца апреля, что постепенно снимет существенную часть навеса валютного предложения. Кроме того, ЦБ может скорректировать объём для обязательной продажи, но в данном случае необходимо прояснение вопроса юрисдикции нахождения средств компаний. Хранение в зарубежных банках становится крайне рискованным".

По мнению эксперта инвесткомпании, в остальном перспективы российской валюты на краткосрочном горизонте выглядят без изменений. На текущей неделе ключевая борьба будет именно за возвращение в диапазон 80-85 руб./$1, и у аналитика пока нет уверенности в том, что без устранения дисбаланса между экспортом и импортом неделя закроется выше указанной отметки.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ


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