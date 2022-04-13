Акции Полюса выступают хорошей защитной инвестицией в сложившейся ситуации - BCS Express

Акции "Полюса" выступают хорошей защитной инвестицией в сложившейся ситуации, полагает аналитик BCS Express Игорь Галактионов.

Динамика акций золотодобытчиков тесно коррелирует с ценами на золото, подчеркивается в комментарии. Чем дороже металл, тем выше прибыли производителей. С начала 2022г цены на металл выросли на 7,7% и прогнозы позволяют эксперту предположить, что спрос на металл в условиях разгона мировой инфляции может оставаться сильным. Темпы ужесточения монетарной политики ФРС будут сдерживаться высоким уровнем долга в экономике, за счет чего отрицательные реальные доходности в ценных бумагах будут стимулировать спрос на золото - традиционный защитный актив.

"Прямых санкций в отношении "Полюса" нет, но компания может понести ущерб из-за логистических сложностей с экспортом или попасть под санкции из-за своих бенефициаров, - отмечает эксперт. - С точки зрения структуры акционеров компания предприняла необходимые шаги для защиты. Саид Керимов, который не попал под санкции, но может стать их целью в будущем, сократил долю в компании с 76,34% до 46,35%. Также Керимов вышел из совета директоров компании. Эта превентивная мера позволяет надеяться, что прямых санкций в отношении "Полюса" не будет".

На взгляд Галактионова, с точки зрения логистики серьезных сложностей также не наблюдается. Кроме того, Банк России принял ряд мер, которые должны поддержать спрос на золото внутри страны. Физические лица теперь могут покупать золотые слитки без НДС, а сам регулятор с 28 марта будет покупать золото у кредитных организаций по фиксированной цене.

"Эта цена ниже текущей рыночной оценки, но все равно позволяет рассчитывать на стабильный спрос даже в случае проблем с реализацией на внешних рынках. Таким образом, акции "Полюса" выглядят хорошей защитной инвестицией в сегодняшней ситуации", - делает вывод аналитик инвесткомпании.

Российская золотодобывающая компания "Полюс" входит в тройку крупнейших добытчиков мира с объемом производства более 2,7 млн унций.

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