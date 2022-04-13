Нефтяные фьючерсы, вероятно, закончат день на уровнях выше $105/барр. - Банк "Санкт-Петербург"

Нефтяные фьючерсы, вероятно, закончат торги среды на уровнях выше $105/барр., считают эксперты банка "Санкт-Петербург".

"Негатив на нефтяном рынке усиливается и недельными данными по запасам от Американского института нефти (API). Они свидетельствовали о росте запасов нефти за неделю сразу на 7,76 млн барр, в то время как ожидался рост запасов лишь на 1,37 млн барр. На этом фоне сегодня фьючерсы Brent опускались к $104/барр., но к полудню они растут на 0,25% и торгуются около $104,90/барр. Такой недельный рост запасов стал максимальным с мая 2021-го года, и сегодня инвесторы будут ждать подтверждение этому в официальных данных по запасам в США. В отсутствии особо сильного роста запасов фьючерсы Brent могут закончить сегодняшний день выше $105/барр.", - отмечают аналитики банка.

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