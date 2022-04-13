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13 апреля 2022 года 12:26
Рубль может укрепиться до 75 руб./$1 и даже ниже в ближайшее время - Sber CIB
Курс рубля по отношению к доллару США может укрепиться до уровня 75 руб./$1 в ближайшее время и, возможно, даже протестирует отметку 70 руб./$1, считают аналитики Sber CIB. По мнению экспертов, в пользу такого сценария говорят несколько факторов: - Значительная часть ограничений на движение капитала ещё действует: ЦБ отменил лишь 12-процентную комиссию на покупку долларов, евро и фунтов стерлингов, а также смягчил условия продажи гражданам наличной валюты. - Экспортёрам в апреле предстоят очень крупные налоговые выплаты - в эквиваленте около $21 млрд. Выручка экспортёров выросла из-за ослабления рубля и высокой цены на нефть, но вместе с тем увеличились и налоговые выплаты. Апрельские выплаты складываются из рекордно высокого налога на добычу полезных ископаемых за март, размер которого аналитики оценивают в 1,3 трлн руб., налога на прибыль и налога на дополнительный доход для нефтяного сектора за первый квартал 2021 года. - С учётом налоговых выплат предложение валюты экспортёрами останется очень существенным - им необходимо продавать валюту, чтобы выплатить налоги в рублях. Тем не менее, говорится в комментарии инвестбанка, в течение года аналитики ожидают плавного ослабления рубля до 85 руб./$1, такой же прогноз среднего курса на 2022 год в целом. "Против рубля будет играть восстановление импорта по мере того, как будут налаживаться цепочки поставок, а также то, что часть ограничений на движение капитала, особенно в адрес дружественных стран, может быть ещё больше ослаблена. Давление на рубль окажет и укрепление доллара США, ожидаемое на фоне активного повышения ставки ФРС", - отмечают эксперты Sber CIB. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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