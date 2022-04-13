Рубль может укрепиться до 75 руб./$1 и даже ниже в ближайшее время - Sber CIB

Курс рубля по отношению к доллару США может укрепиться до уровня 75 руб./$1 в ближайшее время и, возможно, даже протестирует отметку 70 руб./$1, считают аналитики Sber CIB.

По мнению экспертов, в пользу такого сценария говорят несколько факторов:

- Значительная часть ограничений на движение капитала ещё действует: ЦБ отменил лишь 12-процентную комиссию на покупку долларов, евро и фунтов стерлингов, а также смягчил условия продажи гражданам наличной валюты.

- Экспортёрам в апреле предстоят очень крупные налоговые выплаты - в эквиваленте около $21 млрд. Выручка экспортёров выросла из-за ослабления рубля и высокой цены на нефть, но вместе с тем увеличились и налоговые выплаты. Апрельские выплаты складываются из рекордно высокого налога на добычу полезных ископаемых за март, размер которого аналитики оценивают в 1,3 трлн руб., налога на прибыль и налога на дополнительный доход для нефтяного сектора за первый квартал 2021 года.

- С учётом налоговых выплат предложение валюты экспортёрами останется очень существенным - им необходимо продавать валюту, чтобы выплатить налоги в рублях.

Тем не менее, говорится в комментарии инвестбанка, в течение года аналитики ожидают плавного ослабления рубля до 85 руб./$1, такой же прогноз среднего курса на 2022 год в целом.

"Против рубля будет играть восстановление импорта по мере того, как будут налаживаться цепочки поставок, а также то, что часть ограничений на движение капитала, особенно в адрес дружественных стран, может быть ещё больше ослаблена. Давление на рубль окажет и укрепление доллара США, ожидаемое на фоне активного повышения ставки ФРС", - отмечают эксперты Sber CIB.

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