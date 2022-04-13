Etalon имеет хорошие шансы на укрепление доли на рынке девелоперов - "Атон"

Etalon имеет хорошие шансы на укрепление своей доли на рынке недвижимости в текущей непростой экономической ситуации, сообщается в комментарии "Атона".

"Компания представила хорошие финансовые результаты за 2021 год, достигнув рекордных показателей выручки и валовой прибыли за всю историю и обеспечив высокую рентабельность за счет роста цен на квартиры в 2021 году. С учетом повышения ключевой ставки ЦБ РФ кредитный портфель эмитента структурирован с комфортными ставками выплат, а также у группы есть доступ к льготному проектному финансированию. В целом у компании самый низкий уровень долговой нагрузки среди торгующихся на бирже девелоперов. Комфортное финансовое положение позволило Etalon приобрести у ведущего финского застройщика YIT его российскую "дочку" всего за 50 млн евро - это очень привлекательная оценка. В результате эмитент имеет хорошие шансы укрепить свою долю на рынке в текущей непростой экономической обстановке", - отмечают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.