Инвесторам стоит обратить внимание на акции ICICI Bank, Tata Motors и Dr. Reddy's Laboratories - BCS Express

Инвесторам стоит обратить внимание на акции ICICI Bank, Tata Motors и Dr. Reddy's Laboratories, считает эксперт BCS Express Евгений Калянов.

"По мере перестройки мировых политических и торговых взаимоотношений растет инвестиционная привлекательность рынка Индии. Среди акций, доступных на Санкт-Петербургской бирже, стоит выделить ICICI Bank с 67-летней историей, автопроизводителя Tata Motors и представителя фармацевтики с мировым именем Dr. Reddy's Laboratories", - отмечает аналитик инвестиционной компании.

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