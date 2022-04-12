Котировки меди фундаментально сохраняют потенциал роста - BCS Express

Котировки меди фундаментально сохраняют потенциал для дальнейшего роста, считает эксперт BCS Express Валерий Емельянов.

"Глобальный дефицит меди толкает вверх стоимость металла. На днях был обновлен годовой и абсолютные исторические максимумы. Общий фон в данной отрасли такой же, как и у других промышленных металлов: в пользу роста играет товарная инфляция, проблемы с логистикой и дефицит инвестиций, накопленный за время пандемии. Но есть и собственные драйверы, - пишет аналитик в комментарии. - Среди долгосрочных это спрос со стороны альтернативной энергетики (медь - один из лучших проводников). Среди среднесрочных - это фактор забастовок к Перу, где сосредоточено 13% мирового производства. Goldman Sachs в последние месяцы неоднократно заявляла об угрозе истощения запасов меди на складах. По ее оценке, в течение года металл подорожает до $13000 за тонну (+25% от текущих уровней или $5,9 за фунт). И в последующие годы проблема нехватки меди будет только нарастать".

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