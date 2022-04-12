"Финам" повысил прогнозную цену акций Exelon до $51

"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Exelon Corp. с $47 до $51 за штуку, что предполагает потенциал роста 5,72% от текущего уровня без учета дивидендов, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Рекомендация для этих бумаг при этом была понижена экспертами с "покупать" до "держать".

"Котировки акций Exelon показали внушительную динамику с начала 2021 года, продемонстрировав рост на 60%. После такого ралли перспективы дальнейшего роста выглядят ограниченными, хотя кейс компании по-прежнему привлекателен. В 2022 году Exelon может показать рост чистой прибыли на 15% за счет устранения рисков, связанных с генерирующим бизнесом. Тарифы компании при этом остаются ниже средних по США, что увеличивает шансы на повышение норм прибыли в будущих тарифных заявках", - указывает аналитик инвесткомпании Александр Ковалев.

Exelon Corp. - американский коммунальный холдинг, занимающийся передачей, распределением и сбытом электроэнергии и газа в ряде штатов США.

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