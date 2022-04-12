Цена золота может вырасти до $2000/унц. в краткосрочной перспективе - ПСБ

Цена на золото может вырасти до $2000 за тройскую унцию в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Во вторник были опубликованы данные по ИПЦ в США, рост в марте составил 8,5% г/г, ожидалось, что показательно будет 8,4%. Наибольший рост показали цены на еду, жильё и бензин. Отметим, что индекс потребительских цен в США растёт уже седьмой месяц подряд. Однако, на наш взгляд, наибольшее внимание заслуживают данные по базовому ИПЦ (без учёта волатильных составляющих - цены на продукты питания и энергоносители) в месячном сопоставлении. В марте он снизился до 0,3% м/м, в феврале показатель был 0,5%. После публикации данных, доходность гособлигаций США начала резко снижаться, а цены на золото тестировали отметку $1970 за тройскую унцию. Это сигнализирует об ожидании рынка, что ФРС будет действовать не так жёстко, как предполагалось ранее, так как базовый ИПЦ в марте снизился в сравнении с февралем, - пишет эксперт ПСБ Алексей Головинов. - Исходя из этого, мы ожидаем, что цена на золото продолжит расти. Этому будут способствовать высокое инфляционное давление, геополитические риски".

Кроме того, указывает аналитик банка, техническая картина для золота также складывается благоприятно. "Краткосрочный уровень поддержки находится на уровне $1950-1960/унц. В случае продолжения роста в ближайшее время может сформироваться сильная "бычья" фигура "золотой крест" (пересечение снизу вверх краткосрочной и среднесрочной скользящих средних). Наша краткосрочная цель стоимости золота - $2000/унц. Если этот рубеж будет преодолён, цены на драгоценный металл могут вырасти до $2100/унц." - указывает Головинов.

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