.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Цена золота может вырасти до $2000/унц. в краткосрочной перспективе - ПСБ
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
12 апреля 2022 года 18:01
Цена золота может вырасти до $2000/унц. в краткосрочной перспективе - ПСБ
Цена на золото может вырасти до $2000 за тройскую унцию в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Во вторник были опубликованы данные по ИПЦ в США, рост в марте составил 8,5% г/г, ожидалось, что показательно будет 8,4%. Наибольший рост показали цены на еду, жильё и бензин. Отметим, что индекс потребительских цен в США растёт уже седьмой месяц подряд. Однако, на наш взгляд, наибольшее внимание заслуживают данные по базовому ИПЦ (без учёта волатильных составляющих - цены на продукты питания и энергоносители) в месячном сопоставлении. В марте он снизился до 0,3% м/м, в феврале показатель был 0,5%. После публикации данных, доходность гособлигаций США начала резко снижаться, а цены на золото тестировали отметку $1970 за тройскую унцию. Это сигнализирует об ожидании рынка, что ФРС будет действовать не так жёстко, как предполагалось ранее, так как базовый ИПЦ в марте снизился в сравнении с февралем, - пишет эксперт ПСБ Алексей Головинов. - Исходя из этого, мы ожидаем, что цена на золото продолжит расти. Этому будут способствовать высокое инфляционное давление, геополитические риски". Кроме того, указывает аналитик банка, техническая картина для золота также складывается благоприятно. "Краткосрочный уровень поддержки находится на уровне $1950-1960/унц. В случае продолжения роста в ближайшее время может сформироваться сильная "бычья" фигура "золотой крест" (пересечение снизу вверх краткосрочной и среднесрочной скользящих средних). Наша краткосрочная цель стоимости золота - $2000/унц. Если этот рубеж будет преодолён, цены на драгоценный металл могут вырасти до $2100/унц." - указывает Головинов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: МИР-ЗОЛОТО-ПРОГНОЗ
.
12 апреля 2022 года 19:07
Инвесторам стоит обратить внимание на акции ICICI Bank, Tata Motors и Dr. Reddy's Laboratories - BCS Express
Инвесторам стоит обратить внимание на акции ICICI Bank, Tata Motors и Dr. Reddy's Laboratories, считает эксперт BCS Express Евгений Калянов. "По мере перестройки мировых политических и торговых взаимоотношений растет инвестиционная привлекательность рынка Индии. Среди акций, доступных на... читать дальше
.12 апреля 2022 года 18:42
Котировки меди фундаментально сохраняют потенциал для дальнейшего роста, считает эксперт BCS Express Валерий Емельянов. "Глобальный дефицит меди толкает вверх стоимость металла. На днях был обновлен годовой и абсолютные исторические максимумы. Общий фон в данной отрасли такой же, как и у других... читать дальше
.12 апреля 2022 года 18:20
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Exelon Corp. с $47 до $51 за штуку, что предполагает потенциал роста 5,72% от текущего уровня без учета дивидендов, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. Рекомендация для этих бумаг при этом была понижена экспертами с "покупать" до... читать дальше
.12 апреля 2022 года 17:32
"Фридом Финанс" открыл торговую идею "покупать акции FedEx Corp. с целью $230 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14-15%, стоп-приказ: $193, говорится в комментарии инвестиционной компании. "С начала текущего года компания... читать дальше
.12 апреля 2022 года 17:05
Ближайшие месяцы могут оказаться для индекса S&P 500 весьма непростыми, полагает ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Олег Сыроваткин. "Мы полагаем, что индекс S&P 500 может показать рост по итогам текущего года, однако ближайшие месяцы... читать дальше
.12 апреля 2022 года 16:44
Вероятно продолжение роста котировок акций китайских производителей компьютерных игр, полагают аналитики "Инвестиционного банка Синара". Цены бумаг компаний сектора пошли в рост после появления сообщений о снятии запрета регулятора на публикацию ряда новых игр, отмечают эксперты. Настоящее... читать дальше
.12 апреля 2022 года 16:24
Котировки золота технически готовы к новому витку роста, считает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. "Цены на золото с технической точки зрения выглядят готовыми к развитию повышения при положении выше краткосрочной поддержки $1910/унц. и среднесрочной $1880/унц. Предвестником тестирования... читать дальше
.12 апреля 2022 года 16:05
Сплит акций Shopify сделает их более доступными для широкого круга инвесторов - "Открытие Инвестиции"
Сплит акций Shopify Inc. сделает их более доступными для широкого круга розничных инвесторов, отмечается в комментарии ведущего аналитика "Открытие Инвестиции" Ивана Авсейко. "Крупный игрок в сфере онлайн-ритейла Shopify объявил о сплите акций классов A и B в соотношении 10 к 1, которое будет... читать дальше
.12 апреля 2022 года 15:42
Вероятен дальнейший рост котировок акций AT&T Inc., отмечается в обзоре "Инвестиционного банка Синара". "Акции AT&T выросли в понедельник на 7,7% благодаря закрытию сделки по слиянию WarnerMedia, медиабизнеса AT&T, с Discovery. В результате сделки AT&T получает $43 млрд, а акционеры компании - 71%... читать дальше
.12 апреля 2022 года 15:22
Растет вероятность достижения долларом паритета с евро, полагает аналитик BCS Express Михаил Зельцер. "Пара евро/доллар в апреле 2022г курсирует на 1,08 - область кризисных минимумов пандемийной весны 2020г, - констатирует эксперт инвесткомпании. - Таким образом, за полгода евро против доллара... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.