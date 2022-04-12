"Фридом Финанс" открыл торговую идею: покупать акции FedEx с целью $230

"Фридом Финанс" открыл торговую идею "покупать акции FedEx Corp. с целью $230 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14-15%, стоп-приказ: $193, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"С начала текущего года компания столкнулась с такими трудностями, как дефицит рабочей силы и неблагоприятные погодные условия. Однако в недавно опубликованном отчете отразилась нормализация ситуации. Компания стремится нарастить объем предоставляемых услуг. Акции FedEx недооценены по сравнению с бумагами конкурентов. С учетом текущих проблем в отрасли грузовых перевозок FedEx за счет своего масштаба может получить выгоду от банкротств небольших региональных игроков, которые недавно сформировали свои автопарки, - отмечают эксперты инвестиционной компании. - Технически акция сейчас торгуется в нисходящем канале $197-237. Для перелома долгосрочного тренда сигналов пока нет. Однако исторически апрель чаще оказывается позитивным для акций компании периодом. При этом котировки продемонстрировали максимальное за 20 лет снижение, которое может быть компенсировано в обозримом будущем".

FedEx Corp. - холдинг, специализирующийся на оказании транспортных и бизнес-услуг, а также занимающийся электронной коммерцией, один из лидирующих грузоперевозчиков в США.

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