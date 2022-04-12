Ближайшие месяцы могут быть для индекса S&P 500 весьма непростыми - "Открытие Инвестиции"

Ближайшие месяцы могут оказаться для индекса S&P 500 весьма непростыми, полагает ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Олег Сыроваткин.

"Мы полагаем, что индекс S&P 500 может показать рост по итогам текущего года, однако ближайшие месяцы могут оказаться для индекса весьма непростыми. Как минимум стоит ждать колебаний в широком диапазоне, что создаст отличные возможности для спекуляций", - пишет аналитик в комментарии.

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