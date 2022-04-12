Вероятно продолжение роста цен акций китайских производителей компьютерных игр - Инвестбанк Синара

Вероятно продолжение роста котировок акций китайских производителей компьютерных игр, полагают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

Цены бумаг компаний сектора пошли в рост после появления сообщений о снятии запрета регулятора на публикацию ряда новых игр, отмечают эксперты.

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