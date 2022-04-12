Котировки золота технически готовы к новому витку роста - "Велес Капитал"

Котировки золота технически готовы к новому витку роста, считает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова.

"Цены на золото с технической точки зрения выглядят готовыми к развитию повышения при положении выше краткосрочной поддержки $1910/унц. и среднесрочной $1880/унц. Предвестником тестирования отметки $2000/унц. станет закрепление выше сопротивления $1975/унц., при этом при бычьем сценарии котировки могут вернуться к мартовскому пику $2070/унц. С фундаментальной точки зрения интерес к драгоценному металлу может возобновиться на фоне сохранения геополитической напряженности в условиях мировых экономических сложностей. Тем не менее, ограничивающим повышение фактором остаются высокие доходности гособлигаций, снижающие инвестиционную привлекательность золота", - отмечает Кожухова.

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