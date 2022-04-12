Сплит акций Shopify сделает их более доступными для широкого круга инвесторов - "Открытие Инвестиции"

Сплит акций Shopify Inc. сделает их более доступными для широкого круга розничных инвесторов, отмечается в комментарии ведущего аналитика "Открытие Инвестиции" Ивана Авсейко.

"Крупный игрок в сфере онлайн-ритейла Shopify объявил о сплите акций классов A и B в соотношении 10 к 1, которое будет осуществлено посредством поправки к уставу. Ожидается, что запланированное дробление акций сделает их более доступными для всех инвесторов. По итогам торгов в понедельник, 11 апреля, бумаги компании подорожали на 2,35%. Еще не так давно акции Shopify торговались выше отметки в $1000, что накладывало некоторые ограничения на покупку данного инструмента широким кругом розничных инвесторов. Приняв решение провести сплит, Shopify последовал примеру таких компаний, как Tesla, Google и Amazon. Хотя непосредственного влияния на бизнес компании разделение акций не несет, расширение базы спекулянтов традиционно положительно воспринимается рынком", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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