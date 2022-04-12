Вероятен дальнейший рост котировок акций AT&T - Инвестбанк Синара

Вероятен дальнейший рост котировок акций AT&T Inc., отмечается в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"Акции AT&T выросли в понедельник на 7,7% благодаря закрытию сделки по слиянию WarnerMedia, медиабизнеса AT&T, с Discovery. В результате сделки AT&T получает $43 млрд, а акционеры компании - 71% акций WBD. Остальные 29% достались акционерам Discovery. На наш взгляд, выделение WarnerMedia позволит менеджменту AT&T сфокусироваться на развитии беспроводной связи и широкополосных сетей. Доля данного сегмента в общей выручке увеличится с 74% выручки до 100%, и компания сможет быстрее завоевывать рынок услуг 5G. Помимо этого, АT&T получает возможность уменьшить долговую нагрузку, направив на эти цели основную часть ($39 млрд) денежных средств, вырученных от продажи медиаактивов", - пишут аналитики Сергей Вахрамеев и Ирина Фомкина.

Эксперты банка указывают, что на конец прошлого года отношение чистого долга к ЕВITDA составляло 3,22 (против 2,8 y Verizon), а общий долг - $129 млрд. AT&T при этом сократит операционные расходы с 73% до 71% от выручки, что положительно отразится на операционной рентабельности.

"Мы считаем, что оператор связи, сосредоточившись на основной своей деятельности, сможет повысить эффективность, и ожидаем дальнейшего роста стоимости акций AT&T", - делают вывод стратеги инвестбанка.

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