Растет вероятность достижения долларом паритета с евро - BCS Express

Растет вероятность достижения долларом паритета с евро, полагает аналитик BCS Express Михаил Зельцер.

"Пара евро/доллар в апреле 2022г курсирует на 1,08 - область кризисных минимумов пандемийной весны 2020г, - констатирует эксперт инвесткомпании. - Таким образом, за полгода евро против доллара просел почти на 8%, а в это время индекс доллара США DXY взял планку 100 п., укрепившись менее 7%. Значит, евро ослаб еще по крайней мере на 1 п.п. сверх своей девальвации к доллару США. Возникает резонный вопрос - сохранится ли тенденция обесценения евро, и сможет ли пара EUR/USD уйти ниже 1?"

По мнению Зельцера, падение евро могло бы рассматриваться в качестве позитива для национальных экспортеров ЕС, если бы промышленность развивалась, увеличивая выработку, а инфляционное давление не приводило бы к закрытию целых предприятий из-за невозможности перекладывания затрат на конечного потребителя.

"Но имеющиеся негативные факторы слабости евро перевешивают позитив от девальвации нацвалюты, - уверен эксперт. - Экспортный потенциал ЕС сокращается. Высокая себестоимость и возведение барьеров против России приводят к падению конкурентных преимуществ экономики блока. Россия же смещает акцент на дружественные страны, в основном Азиатско-Тихоокеанского региона. Относительно доллара позиции евро по-прежнему выглядят более слабыми, и если делать выбор между резервными валютами, то американская нацвалюта смотрится интереснее. Учитывая обозначенные факторы курса евро, вероятность достижения паритета доллара и евро растет. На горизонте 2022г не удивимся временному снижению EUR/USD ниже 1".

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