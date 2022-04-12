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12 апреля 2022 года 14:58
Вероятна консолидация пары доллар/рубль в диапазоне 75-80 руб./$1 в краткосрочной перспективе - "Велес Капитал"
Вероятна консолидация пары доллар/рубль в диапазоне 75-80 руб./$1 в краткосрочной перспективе, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко. "На валютном рынке после попыток доллара протестировать уровень 82 руб./$1 в начале недели курс постепенно стабилизировался в диапазоне 78-80 руб./$1. С одной стороны, ЦБ ослабил валютные ограничения и снизил ключевую ставку, с другой - рынок по-прежнему находится под влиянием ограничений на движение капитала. Коррекция рубля на действия ЦБ, скорее всего, уже полностью исчерпала себя. Также в пользу российской валюты по-прежнему играет сжатие импорта, хотя для экспорта негативный эффект от санкционных ограничений также будет более заметен уже в ближайшее время. В краткосрочной перспективе мы ожидаем стабилизацию курса доллара в районе 75-80 руб./$1 и евро в районе 82,5-87,5 руб./EUR1", - пишет эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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