"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Delta air lines с целью $45

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Delta air lines inc. с целью $45 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,7%, стоп-приказ: $35,8, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты напоминают, что Delta Air Lines представит отчет за I кв. 2022 года 13 апреля. Аналитики ожидают роста выручки на 125,90% в годовом выражении в связи со снятием коронавирусных ограничений. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а прогнозы на II кв. 2022 года будут благоприятными, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

"С технической точки зрения акции компании торгуются в восходящем канале. Открывать позицию рекомендуем на текущем уровне с целью $45. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $35,8 риск на портфель составит 0,64%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,77", - указывают аналитики "Финама".

Delta Air Lines - американская авиакомпания, одна из четырех компаний авиационного альянса пассажирских перевозок SkyTeam.

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