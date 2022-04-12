Курс рубля может сместиться в диапазон 80-85 руб./$1 на текущей неделе - BCS GM

Курс рубля может сместиться в диапазон 80-85 руб./$1 на текущей неделе, считает аналитик BCS Global Markets (BCS GM) Наталья Лаврова.

"Действия ЦБ на прошлой неделе в сторону смягчения денежно-кредитной политики в целом не повлияли на позиции рубля. На этой неделе ралли рубля, скорее всего, прекратится - в прошлую пятницу регулятор объявил о широком комплексе мер, направленных на смягчение контроля за движением капитала. Во-первых, ЦБ отменил комиссию в размере 12%, которую брокеры должны были взимать с физлиц и компаний, покупающих иностранную валюту. Во-вторых, регулятор разрешил коммерческим банкам с 18 апреля продавать валюту, но только в пределах притока иностранной валюты в коммерческие банки (ЦБ возобновляет с 18 апреля 2022г возможность для банков продавать наличную валюту гражданам, но только ту, которая поступила в кассы банков). Эти меры будут способствовать ослаблению рубля, однако мы не ожидаем обвала валютного курса. По нашему прогнозу, рубль, скорее всего, сместится в коридор 80-85 руб./$1", - пишет эксперт инвесткомпании.

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