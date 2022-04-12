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12 апреля 2022 года 13:00
Падение экспортных доходов и рост стоимости импорта - факторы риска для динамики рубля - Альфа-банк
Риск потери экспортных доходов и ожидаемый рост стоимости импорта - два серьезных риска с точки зрения динамики курса рубля, считают эксперты Альфа-банка Наталья Орлова и Ирина Ростовцева. ЦБ РФ 11 апреля представил некоторые важные цифры платежного баланса РФ. Профицит счета текущих операций РФ достиг исторического максимума в номинальном выражении и составил $58 млрд в 1К22 ( профицит за весь прошлый год составил $122 млрд). Эта цифра, на взгляд аналитиков Альфа-банка, является особенно сильной, так как импорт подскочил на 40% г/г и составил $90 млрд за 1К22 (ожидалось $70 млрд). "Данная статистика по импорту ставит под сомнение ранее представленные данные по снижению физических объемов российского импорта примерно на 50-60% в марте в сравнении с уровнем февраля, так как в номинальном выражении, напротив, мы полагаем, что импорт в марте был примерно на 60% выше среднемесячного уровня прошлого года. Вывод из данных торгового баланса заключается в том, что импорт, вне всякого сомнения, заслуживает наблюдения для того, чтобы определить тренд курса рубля в ближайшие месяцы", - указывают Орлова и Ростовцева. Аналитики подчеркивают, что чистый отток капитала достиг $64,2 млрд в 1К22, оказавшись более чем в три раза выше уровня 1К21 ($17,5 млрд), и сопоставим с уровнем за весь 2021г ($72,6 млрд), что указывает на существенное ускорение оттока капитала. "Хотя сейчас он заблокирован из-за мер контроля за капиталом, мы не считаем, что они могут быть эффективны на долгосрочном горизонте; единственным серьезным фактором, который мог бы предотвратить отток капитала из РФ, является запрет на вывод российского капитала за пределы страны", - отмечают эксперты банка. Третий вывод из данных ЦБ касается структуры резервов ЦБ: представленный в понедельник в Думе годовой отчет ЦБ, по мнению Орловой и Ростовцевой, указывает на то, что доля активов в юанях в совокупных резервах ЦБ подскочила до 17% на начало этого года против 12-13% в предыдущие годы, что явно является знаком того, что ЦБ пытался подготовить свои активы к усилению геополитической напряженности. "Общий вывод из представленных вчера данных ЦБ заключается в том, что несмотря на сильные цифры за 1К22, РФ не защищена от новых рисков; риск потери экспортных доходов и ожидаемый рост стоимости импорта - два важных фактора для наблюдения на ближайшие месяцы и два серьезных риска с точки зрения динамики курса рубля", - резюмируют стратеги Альфа-банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-АНАЛИТИКА
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