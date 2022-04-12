"Велес Капитал" рекомендует покупать акции Норникеля с целью 25726 руб

"Велес Капитал" рекомендует покупать акции ГМК "Норильский никель" с целевой ценой 25726 руб. за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Несмотря на резкий рост мировых цен на цветные металлы, котировки "Норникеля" после возобновления торгов на Мосбирже продемонстрировали достаточно умеренную динамику, что отражает вполне серьезные риски текущего года: логистические проблемы, санкции, возможная отмена дивидендов, рост издержек, угроза срыва инвестиционных проектов и др. В то же время мы позитивно оцениваем перспективы 2023г по двум причинам. Во-первых, российские цветные металлы вряд ли попадут под санкции, при этом цены на них сохранятся на высоком уровне. Во-вторых, ключевые акционеры "Норникеля договорятся о новой дивидендной формуле, что снимет навес неопределенности", - пишет аналитик Василий Данилов.

Базовый сценарий эксперта предполагает, что вместо 60% EBITDA компания будет распределять 75% FCFF, однако вполне вероятно увеличение коэффициента выплат до 100% FCFF на фоне низкой долговой нагрузки. В первом случае внутри 2023г дивиденды составят 2371 руб. на акцию (доходность 10,9%), во втором - 3156 руб. на акцию (доходность 14,5%), считает Данилов.

"В связи с незначительной вероятностью введения санкций против компании и высокой форвардной дивидендной доходностью мы устанавливаем рекомендацию "покупать" для бумаг "Норникеля" с целевой ценой 25726 руб.", - указывает аналитик инвесткомпании.

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