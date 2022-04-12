Котировки золота могут снова пробить вверх отметку $2000/унц. - "Алор Брокер"

Котировки золота могут пробить отметку $2000 за тройскую унцию и закрепиться выше, полагает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Котировки металла не снижаются с укреплением доллара, а, наоборот, подрастают. Складывается впечатление, что крупные участники торгов вновь запасаются золотом в ожидании очередного финансового кризиса. Предпосылки для последнего есть: рекордный за многие десятилетия рост инфляции в мире при неизбежном спаде производства в условиях дорогущих цен на топливо. Не исключено, что золото вновь попытается пробить сильное техническое и психологическое сопротивление $2000 за тройскую унцию и закрепиться выше", - отмечает Антонов.

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