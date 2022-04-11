BCS Express назвал топ-5 облигаций на текущую неделю

BCS Express оставил без изменений топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли АФК Система 001Р-11, РусАл Братск БО-001Р-03, Белуга Групп БО-ПО3, ПИК 001Р-02 и ОФЗ-ИН 52002, отмечается в комментарии инвесткомпании.

"ОФЗ в начале недели могут продолжить рост, хотя основная его часть уже реализовалась. Бонды в корпоративном сегменте могут корректироваться чуть медленнее, поэтому в первой половине недели доходности могут оставаться весьма привлекательными. При этом важно отметить, что после возобновления торгов в конце марта риск-премии по корпоративным облигациям остаются расширенными, и пока нет причин для того, чтобы они существенно сужались. Даже облигации тех эмитентов, платежеспособность которых выглядит наиболее стабильной, пока еще дают высокую доходность", - отмечают эксперты инвесткомпании.

По их мнению, следующие облигации будут представлять наибольший интерес для инвесторов на текущей неделе:

АФК Система 001Р-11: "АФК Система - крупный многопрофильный холдинг, владеет активами в 15 различных отраслях. В том числе компания выступает крупным акционером в публичных предприятиях МТС, Ozon, Segezha Group и Etalon Group. Входит в список системообразующих предприятий. Рейтинг ruAA- "стабильный" от агентства Эксперт РА", - указывается в комментарии.

РУСАЛ Братск БО-001Р-03: "Это долговые бумаги 100%-ной дочки "РУСАЛа", - подчеркивают аналитики. - На предприятие приходится около четверти всего производства материнского холдинга. В условиях роста цен на алюминий и ослабления рубля компания РУСАЛ обладает солидным запасом прочности, несмотря на высокий уровень долговой нагрузки. Высокая доля на мировом рынке позволит избежать серьезных санкций и получить высокий денежный поток, позволяющий не только осуществлять платежи по долгу, но и снизить задолженность. Рейтинг ruA+ "стабильный" от агентства Эксперт РА".

Белуга Групп БО-ПО3: "Белуга Групп" - один из крупнейших производителей и поставщиков алкогольной продукции в России. Эксперты отмечают, что структура сбыта компании широко диверсифицирована, доля крупнейшего контрагента в выручке не более 6,5%. Группа активно развивает собственную торговую сеть Винлаб, которая недавно переступила рубеж в 1000 магазинов. Стабильный спрос, диверсифицированная сбытовая политика и комфортная долговая нагрузка, по мнению стратегов BCS Express, могут помочь компаний успешно преодолеть вызовы 2022г. Рейтинг ruA+ "стабильный" от агентства Эксперт РА.

ПИК-Корпорация, 001Р-02: "ПИК - крупнейший российский застройщик с долей 5,9% в общем объеме текущего строительства, - сообщается в комментарии. - Основная деятельность сосредоточена в наиболее маржинальном Московском регионе. Масштабы бизнеса, устойчивые финансовые показатели и низкая долговая нагрузка обеспечивают высокий уровень надежности. Продление программы льготной ипотеки позволит сохранить стабильные финансовые показатели в 2022г. Рейтинг ruA+ "стабильный" от агентства Эксперт РА".

ОФЗ-ИН 52002: Инфляционные выпуски ОФЗ в 2022г, по мнению аналитиков инвесткомпании, могут показать отличный результат на фоне ускорения инфляции. Помимо купона в 2,5%, их номинал индексируется на уровень инфляции, обеспечивая надежную защиту от обесценения капитала. Если период высокой инфляции затянется на более долгий срок, чем предполагают актуальные прогнозы, то эти бумаги могут быть выгодными и в будущем, полагают в BCS Express.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.