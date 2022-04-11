Инвесторам стоит обратить внимание на акции компаний аграрного сектора - BCS Express

Инвесторам стоит обратить внимание в апреле на акции компаний аграрного сектора, считает эксперт BCS Express Валерий Емельянов.

"Апрель - один из лучших месяцев в году, чтобы вложиться в аграрный сектор. На него приходится начало посевной. Акции аграриев за следующие три месяца в среднем приносят около 13% (по данным за последние 14 лет). Следующий похожий цикл роста будет только к концу лета и началу осени, когда урожай вызреет. В этом году аграрные бумаги показывают особенно позитивную динамику, что связано с мировой инфляцией и сбоем поставок из Восточной Европы. Особенно выделяются агрохимики (удобрения), но не только они - плюс сельхозтехника и производство продуктов питания, - отмечает аналитик. - Из акций, которые доступны в России и входят в глобальные аграрные индексы, стоит иметь в виду "ФосАгро". У нее большой задел для роста вслед за мировыми конкурентами и широкая маржа по чистой прибыли. Для тех, кто не желает брать риски на Россию, можно обратить внимание на американскую Mosaic Co. Помимо агрохимии, интересно сейчас смотрятся Darling Ingredients и Deere & Co. Первая представляет пищепром, вторая - спецтехнику (комбайны). Их акции растут "лучше рынка", смотрятся относительно недорого и сохраняют высокую маржу в сравнении с аналогами и конкурентами".

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