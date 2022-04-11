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11 апреля 2022 года 17:10
"Финам" снизил рекомендацию для акций Regeneron Pharmaceuticals до "держать"
"Финам" понизил рекомендацию для акций Regeneron Pharmaceuticals с "покупать" до "держать" с прогнозной стоимостью $786,4 за штуку, что предполагает потенциал роста 8,9% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Американская биотехнологическая компания Regeneron Pharmaceuticals в 2021 году стала одним из бенефициаров пандемии коронавируса - ее антиковидный "коктейль" REGEN-COV принес многомиллиардную выручку. Акции компании показали впечатляющую динамику и обогатили инвесторов на 49,7% за последние 12 месяцев, оправдав наши ожидания. На данном этапе рыночная капитализация эмитента выглядит близкой к справедливой стоимости, и мы корректируем нашу инвестиционную рекомендацию", - указывает ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-REGENERON/PHARMACEUTICALS-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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