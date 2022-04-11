Динамика рубля продолжит определяться в ближайшее время действиями ЦБ - Банк "Санкт-Петербург"

Динамика курса рубля по отношению к доллару США продолжит определяться в ближайшее время действиями ЦБ РФ, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

Эксперты отмечают, что при возобновлении укрепления рубля регулятор может продолжить смягчение мер поддержки. На этом фоне возвращение курса пары USD/RUB на уровни ниже 75 руб./$1 может быть затруднительным.

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