"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сургутнефтегаза с целью 40,9 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" с целевой ценой 40,9 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 3-6 месяцев. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 55,5%, стоп-приказ: 20,24 руб., сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты указывают, что обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" продемонстрировали снижение около 30% относительно максимума, достигнутого после аномального роста в начале ноября. При этом в последний месяц акции падали вместе с остальным рынком из-за геополитического фактора. На взгляд аналитиков, бизнес "Сургутнефтегаза" защищен от значительных санкций из-за валютной денежной кубышки и слишком большой доли российской нефти на мировом рынке.

"С технической точки зрения бумага демонстрирует разворотные тенденции после существенной коррекции. Рекомендуем открывать позиции по текущей цене с целью 40,9 руб. При покупке на 5% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 20,24 руб. риск на портфель составит 1,15%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,41", - отмечают стратеги инвесткомпании.

"Сургутнефтегаз" - одна из крупнейших частных вертикально интегрированных нефтяных компаний России.

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