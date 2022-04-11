"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Salesforce.com с целью $260

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Salesforce.com Inc. с целью $260 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 31,88%, стоп-приказ: $177, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что компания отчиталась в начале марта чуть выше ожиданий. Прибыль на акцию составила $0,84 что является лучше прогноза ($0,75). Они полагают, что рынок начинает закладывать позитив. Ближайшая отчетность будет опубликована в мае. В случае выхода данных лучше прогноза можно ожидать положительную динамику.

"С технической точи зрения после нисходящего движения цены сформировали боковик в районе $220-190. Есть вероятность смены тенденции на восходящую. Мы рекомендуем открывать позицию объемом 8% от портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне $177. Соотношение прибыль/риск составляет 3,12", - указывают аналитики "Финама".

Salesforce.com Inc. - американская компания, разработчик одноименной CRM-системы, предоставляемой заказчикам исключительно по модели SaaS.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.