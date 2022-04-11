Рубль в настоящее время защищен от влияния геополитических факторов - ITI Capital

Рубль в настоящее время защищен от влияния геополитических факторов, отмечается в аналитическом материале инвестиционной компании ITI Capital.

"Рубль в настоящее время защищен от влияния геополитических факторов, российской валюте благоприятствует рост сальдо платежного баланса и резкое падение импорта (обе тенденции усилятся), а также обязательные продажи валюты помимо прочих ограничений на валютные операции на внутреннем рынке. По нашим оценкам, приток всей экспортной выручки сейчас составляет примерно $1,4 млрд в сутки, из которых 80% конвертируется в рубли, что составляло 90% дневного оборота на валютных торгах в отсутствие дополнительных объемов от физлиц которые поступят на валютный рынок с 11 апреля", - пишут эксперты инвесткомпании Искандер Луцко и Ольга Николаева.

Аналитики не исключают того, что рубль может продолжить укрепляться на фоне дальнейшего роста платежного баланса и сокращения импорта (последняя тенденция усилится).

"Вероятно, что при нынешних ограничениях на движение капитала и валютные операции с наличными, можем ещё увидеть 65-70 руб./$1. Такие уровни краткосрочны ввиду негативных последствий для бюджета, в целом ждем ослабления рубля на фоне постепенного снятия ограничений на движение капитала и валютные операции с наличным. Наша долгосрочная цель по паре рубль доллар составит в среднем 75-85 руб./$1", - прогнозируют Луцко и Николаева.

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