Котировки нефтяных фьючерсов сохраняют потенциал роста до уровня выше $105/барр. - Банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефтяных фьючерсов сохраняют потенциал роста до уровня выше $105 за баррель Brent, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Нефтяные цены на прошлой неделе находились под давлением, и фьючерсы на нефть марки Brent временно опускались ниже $100/барр. В первую очередь негативу на нефтяном рынке способствовали планы США и ряда стран членов Международного энергетического агентства (МЭА) по продаже нефти из резервов общим объемом в 240 млн барр. Давление на котировки усиливалось и ужесточением эпидемиологических ограничений в Китае, а также ростом запасов в США за неделю. Тем не менее фьючерсам Brent удалось закончить неделю у $102,78/барр. Впрочем, в понедельник они снижаются на 1,75% и торгуются около $100,98/барр.", - напоминают эксперты банка.

По их мнению, на этой неделе котировки могут вновь опускаться ниже $100/барр., в том числе, если больше стран поддержат планы по продаже нефти из резервов. Тем не менее, в остальном у фьючерсов Brent сохраняется потенциал вновь превысить $105/барр. на фоне слабого наращивания добычи, ухудшения перспектив снятия нефтяных санкций с Ирана и сохраняющейся геополитической неопределенности.

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