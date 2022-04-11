Значительный рост котировок ОФЗ маловероятен на текущей неделе - Инвестбанк Синара

Значительный рост котировок ОФЗ маловероятен на текущей неделе, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Александр Афонин.

Эксперт напоминает, что на этой неделе будет опубликован большой блок важной для глобальных рынков статистики. Инвесторы сконцентрируют внимание на публикации данных по инфляции в США во вторник; консенсус предполагает дальнейший рост показателя. В среду выйдут данные по ценам производителей, а в четверг - по розничной торговле. Также в четверг ЕЦБ озвучит решение по ставке; большинство участников не ждут изменений.

"Мы прогнозируем постепенное увеличение ставок на ключевых рынках. На российском рынке каких-либо событий не запланировано - он станет наблюдать за геополитическими событиями. Вероятно, ЦБ РФ продолжит начатое смягчение регулирования валютного и фондового рынка, однако мы не ожидаем, что в свете довольно высокой инфляции мы увидим значительный рост котировок долговых бумаг", - пишет аналитик инвестбанка.

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