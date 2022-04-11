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11 апреля 2022 года 12:34
BCS Express умеренно позитивно оценивает перспективы цены акций Белуги
Аналитики BCS Express умеренно позитивно оценивают перспективы цены акций "Белуга Групп", сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Рекомендация совета директоров "Белуги" по выплате дивидендов за 2021 год в размере 47,24 руб. на одну обыкновенную акцию соответствует распределению 50% от чистой прибыли по МСФО по итогам 2021 года - в рамках практики последних лет. Новость позитивна для акций, так как из-за экстраординарной ситуации в экономике РФ были риски снижения или отказа от выплат, как ранее поступили некоторые компании, - отмечает эксперт Дмитрий Пучкарев. - Ожидания по акциям эмитента умеренно позитивные. Возможные сбои в логистике зарубежных поставок могут оказать негативное влияние на продажи компании, но не исключено, что это удастся частично компенсировать ростом спроса на продукцию внутри страны". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-БЕЛУГА-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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.11 апреля 2022 года 16:48
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.11 апреля 2022 года 15:56
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