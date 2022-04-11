BCS Express умеренно позитивно оценивает перспективы цены акций Белуги

Аналитики BCS Express умеренно позитивно оценивают перспективы цены акций "Белуга Групп", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Рекомендация совета директоров "Белуги" по выплате дивидендов за 2021 год в размере 47,24 руб. на одну обыкновенную акцию соответствует распределению 50% от чистой прибыли по МСФО по итогам 2021 года - в рамках практики последних лет. Новость позитивна для акций, так как из-за экстраординарной ситуации в экономике РФ были риски снижения или отказа от выплат, как ранее поступили некоторые компании, - отмечает эксперт Дмитрий Пучкарев. - Ожидания по акциям эмитента умеренно позитивные. Возможные сбои в логистике зарубежных поставок могут оказать негативное влияние на продажи компании, но не исключено, что это удастся частично компенсировать ростом спроса на продукцию внутри страны".

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