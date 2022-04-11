Котировки нефти вряд ли опустятся ниже $90/барр. в ближайшие месяцы - BCS Express

Котировки нефти вряд ли опустятся ниже $90/барр. в ближайшие месяцы, полагает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Нефтяные фьючерсы в конце прошлой недели немного отскочили после трехдневного падения. Движение может иметь исключительно техническую природу, поскольку ниже круглого уровня $100 за баррель Brent активизировались спекулятивные покупки. Между тем в понедельник с утра нисходящая волна продолжается. Ближайшей сильной поддержкой может стать зона в районе $97,5 за баррель", - отмечает аналитик.

Галактионов подчеркивает, что, согласно общерыночным ожиданиям, страны МЭА в совокупности продадут 240 млн барр. сырой нефти в следующие 6 месяцев. В ближайшие 2 месяца среднесуточный объем продаж составит 2 млн б/с, а в последующие 4 месяца - 1 млн б/с. Этот объем призван компенсировать выпадающие поставки российской нефти, которая не пользуется почетом на европейском рынке и торгуется с очень большим дисконтом. По состоянию на 8 апреля дисконт Urals к Brent составил порядка $34,5 с барреля. Покупатели из Азии активно используют эту возможность для сокращения расходов на топливо, но оперативно перенаправлять российские поставки новым покупателям в полном объеме пока не удается.

"Продажи нефти странами МЭА могут временно охладить нефтяной рынок и немного сбить цены. Однако это не устранит существующие дисбалансы спроса и предложения, которые могут усугубиться к концу II квартала из-за сезонного роста спроса на бензин. Это значит, что текущая волна снижения котировок может иметь ограниченный характер и ожидать существенного падения цен на нефть будет преждевременно. Вероятно, котировки не опустятся ниже $90 за баррель в ближайшие месяцы", - прогнозирует стратег инвесткомпании.

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