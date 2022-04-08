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08 апреля 2022 года 18:17
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Яндекса с целью 4050 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Яндекса" с целевой ценой 4050 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 89%, стоп-приказ: 1600 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что "Яндекс" является лидером IT-индустрии в России. На рекламу и поисковик приходится более 40% в структуре дохода компании. Основной конкурент - Google - приостановил деятельность Google Ads на территории России. Сервис такси занимает второе место в структуре, основные конкуренты - "Ситимобил" и Gett - сворачивают свою деятельность. Данные факторы должны оказать положительное влияние на рост финансовых показателей и стоимость акций "Яндекса". "С технической точки зрения цена акции стабилизируется после февральского снижения. Открывать позиции рекомендуем на текущих уровнях с целью 4050 руб. При покупке на 5% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 1600 руб. риск на портфель составит 1,27%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,51", - указывают аналитики "Финама". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЯНДЕКС-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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