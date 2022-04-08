"Финам" рекомендует покупать акции Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF с целью $24,76

"Финам" рекомендует покупать акции биржевого фонда Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF с целью $24,76 на горизонте года, что предполагает потенциал роста 19,3%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Индексный фонд компаний, ориентированных на внутренний спрос в Китае, скорректировался к долгосрочному восходящему тренду, делая его бумаги интересными для покупки. Потребительский спрос в КНР может быть поддержан в долгосрочной перспективе инициативами правительства по переориентации экономики Китая на "ведомую внутренним спросом". В ближайшей перспективе бумаги эмитентов фонда могут получить толчок за счет послаблений правительства КНР для гигантов с зарубежным листингом. Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, доходность индекса S&P 500 в ближайшие 12 мес. ожидается на уровне 15%, при этом коэффициент бета Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF за последний год равен 1,25. Исходя из этого, мы определяем целевую цену инструмента на уровне $ 24,76 на 12 мес., что соответствует потенциалу роста на 19,3%", - пишет аналитик Анна Буйлакова.

Биржевой фонд The Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF отслеживает индекс MSCI China Consumer Discretionary 10/50. В индекс входят акции крупных и средних по капитализации компаний, ориентированных на потребительский спрос в Китае. Индекс использует подход 10/50: вес одной группы компаний (группой компаний считаются компании, где одна публичная компания держит более 20% в другой публичной компании) не может превышать 10%, а общая доля всех групп компаний с весом свыше 5% не должна превышать 50%.

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