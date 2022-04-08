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08 апреля 2022 года 16:48
ЦБ РФ может снизить ставку до 14-15% уже на ближайших заседаниях - Банк "Открытие"
Банк России может снизить ключевую ставку до 14-15% уже на ближайших заседаниях, полагает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич. "Спустя 6 недель после внепланового решения увеличить ключевую ставку до 20%, Совет директоров Банка России принял внеплановое решение снизить ее до уровня 17%, отметив, что допускает ее снижение и на последующих заседаниях. В условиях существенной неопределенности и сокращения объема доступной для анализа оперативной статистики это выступает сильным сигналом в пользу того, что на горизонте ближайших месяцев риски нарушения устойчивости финансовых рынков не требуют столь высокого уровня ставки", - отмечает эксперт. Петроневич напоминает, что после предыдущей эскалации отношений с Украиной в 2015г Банк России начал снижать ставку также спустя почти 6 недель. Однако с учетом того, что текущая операция до сих пор находится в активной фазе, а вопрос введения частичного эмбарго на основные сырьевые товары российского экспорта активно обсуждается, предполагалось, что в 2022г переход к снижению ставки потребует больше времени и произойдет после завершения вышеупомянутых процессов. Сигнал Банка России, по мнению аналитика, говорит прежде всего о том, что на основе имеющейся у регулятора информации, в ближайшее время он не ожидает существенного всплеска волатильности на финансовом рынке - ни вследствие возможного "технического" дефолта на фоне введенных взаимных ограничений на капитальные операции, ни из-за риска существенного снижения поступления экспортных доходов и роста платежей по импорту относительно ситуации в марте. Об определённом запасе прочности свидетельствует и уменьшение стоимости бивалютной корзины до уровней, которые наблюдались лишь недолгий период в октябре - ноябре 2021г, и улучшение ситуации с золотовалютными резервами. "Опыт предыдущего кризиса показывает, что для управления ключевой ставкой регулятор может перестать обращать существенное внимание на годовые темпы инфляции, поскольку она становится искажена уже произошедшим разовым шоком, - пишет Петроневич. - Так, по состоянию на 1 апреля 2022г годовые темпы инфляции составляют более 16% г/г, из которых лишь чуть менее половины составляет вклад марта 2022г. В 2015г в отношении инфляции регулятор опирался прежде всего на оценку текущих темпов и прогноз ее уровня через год, допуская значительный отрицательный спред - почти до 5 п.п. - между значением ключевой ставки и фактическими годовыми темпами инфляции". Кроме того, регулятор не допускал сохранения существенного отрицательного наклона кривой процентных ставок и на каждом решении ее сглаживал, подчеркивает эксперт банка. "Текущие значения бескупонных доходностей ОФЗ на сроках 3-5 лет в размере 12-12,3% - при условии, что эти котировки не искажены интервенциями Банка России, возможность которых допускала Э. Набиуллина - позволяют предположить, что ключевая ставка на ближайших двух заседаниях может быть снижена до уровня 14-15%, при этом нельзя исключать некоторого снижения ставки уже на следующем заседании 29 апреля", - резюмирует Петроневич. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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