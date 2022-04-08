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08 апреля 2022 года 15:36
Рынок ОФЗ настроился на снижение ключевой ставки ЦБ до 12-13% - "ВТБ Мои Инвестиции"
Рынок ОФЗ настроился на снижение ключевой ставки ЦБ до 12-13% годовых, сообщается в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции". "Внеплановое понижение ключевой ставки с 20% до 17% положительно повлияло на рынок ОФЗ, который перешел к активному ценовому росту. Ралли в ОФЗ привело к снижению доходности гособлигаций по всей кривой на 50-80 б.п. - до диапазона 10,8-13,0% годовых (1-19 лет). Текущие уровни доходности ОФЗ отражают рыночные ожидания снижения ключевой ставки ЦБ вплоть до 12-13% в этом году. На этих уровнях у нас нейтральный взгляд на рынок ОФЗ", - пишут эксперты инвестиционной платформы. По их мнению, инвесторы, ожидающие замедления инфляции ниже 10%, могут зафиксировать в ОФЗ двузначную доходность на продолжительный срок. Для тех, у кого есть желание подстраховаться от непредсказуемого роста цен, подойдут ОФЗ с индексируемым на инфляцию номиналом. "Интерес представляют корпоративные облигации надежных заемщиков 1-го и 2-го эшелонов с расширенными кредитными спредами. Есть хорошая возможность зафиксировать на 1-2 года доходность 14-16% годовых в бондах госкомпаний и системно значимых игроков", - указывают стратеги "ВТБ Мои Инвестиции". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ПРОГНОЗ
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