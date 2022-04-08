S&P 500 проведет торги в пятницу, скорее всего, в диапазоне 4420-4500п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в пятницу торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4420-4500 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Начав неделю ростом, S&P 500 достиг максимальной за два месяца отмети 4637 пунктов. RSI находится в зоне перекупленности, хотя MACD не подает сигналов об ослаблении позиций "быков". Ближайшая поддержка для индекса широкого рынка находится на уровне 50-дневной скользящей средней, в районе 4411 пунктов", - отмечают аналитики инвесткомпании.

По их мнению, энергопереход становится все менее выгодным для Европы. Несмотря на условия Парижских соглашений, компании будут вынуждены отложить переход к возобновляемой энергетике. В условиях неопределенности стратегические цели становятся важнее целей устойчивого развития.

"Стоимость производства для большинства участников рынка растет, в особенности это касается компаний, развивающих зеленую энергетику, - подчеркивается в комментарии. - Солнечные панели и турбины для ветряков в 2021г впервые подорожали, несмотря на многолетнее усовершенствование технологий, направленно на снижение стоимости. Высокие цены на сырьевые товары, выросшие транспортные расходы и продолжающиеся логистические сбои окажут значительное влияние на производство ВИЭ. Китай, лидер по количеству солнечных и ветряных станций, уже совершил разворот тренда, возобновив активную добычу угля. Индия и Россия также наращивают объемы его производства. В ЕС отказ от этого энергоносителя перенесен на 2030г".

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