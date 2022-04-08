Вероятна консолидация рубля в диапазонах 75-80 руб./$1 и 80-85 руб./EUR1 до конца апреля - Росбанк

Вероятна консолидация курса рубля в диапазонах 75-80 руб./$1 и 80-85 руб./EUR1 до конца апреля текущего года, полагают аналитики Росбанка.

"Мы полагаем, что рубль уже переоценен ввиду низкой гибкости ценообразования, а также негативного эффекта для бюджетных поступлений на фоне расширения ценовых дисконтов за экспортируемые российские товары. Ожидаем, что до конца апреля на валютном рынке будет преобладать консолидация в интервалах 75-80 руб./$1 и 80-85 руб./EUR1 под воздействием сезонных факторов торгового баланса. Тем не менее средне- и долгосрочные перспективы будут зависеть от условий внешней торговли в последующие месяцы и скорости смягчения Банком России ограничений на движение капитала", - указывают эксперты в комментарии.

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